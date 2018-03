Mijn buurman Kamal uit Noord-Irak is aan de deur om mij te bedanken dat mijn ex-man de richtingaanwijzer van zijn auto heeft gerepareerd. Belangrijk omdat hij vandaag zijn vrouw en hun dochtertje van 7 maanden naar Ter Apel heeft gebracht, zijn vrouw is al anderhalf jaar illegaal in Nederland en hij wil onderweg geen bekeuring krijgen, in Nederland zijn regels en dat is goed zegt hij.

