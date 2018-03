Verdachte verplicht tot aanwezigheid tijdens spreekrecht slachtoffer

Verdachten van zware gewelds- of zedendelicten moeten voortaan in de rechtszaal zijn op het moment dat het slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Dat heeft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) deze donderdag – Europese Dag van het Slachtoffer – bekendgemaakt. Daarnaast moeten slachtoffers gehoord worden voordat een tbs’er op proefverlof gaat. Ze mogen dan aangeven welke voorwaarden zij gepast vinden, zoals een locatie- of contactverbod. Ook krijgt stieffamilie van slachtoffers de mogelijkheid tijdens de rechtszitting te spreken. Met de verruiming van de mogelijkheden trekt Dekker de lijn door van het regeerakkoord, dat meer aandacht voor slachtoffers in strafzaken wil. Dat de minister de verdachte wil verplichten in de rechtszaal te verschijnen als slachtoffers spreken, komt doordat sommigen afzien van hun spreekrecht als ze de verdachte niet met hun verhaal kunnen confronteren. Dekker wil ook de omgang met slachtoffers door hulpinstanties verbeteren. Zo krijgt de politie 124 voltijdbanen extra om slachtoffers meer bescherming te bieden, en wordt hun privacy beter gewaarborgd. (NRC)