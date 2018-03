Prof-statistieken voor de amateurvoetballer

Professionele statistieken die inzicht geven in de prestaties van de amateursporter. Als het aan startup DashTag ligt, is dat in de nabije toekomst heel gewoon. Oprichter en ceo Epco Berger (40): „Met DashTag geven we persoonlijke data weer op een eigentijdse manier.”

Voor de adolescente voetballer met ambitie betekent dat resultaten in een herkenbare taal. Namelijk net zoals de statistieken van het populaire computerspel FIFA. „We richten ons op generatie Z. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een internetloos bestaan niet kennen”, vertelt compagnon en marketeer Dirk van den Berg (40).

Iedere speler ontvangt na registratie de app en een sensor: de Dash. Met de sensor wordt het individuele spel geregistreerd. Direct na de wedstrijd zijn de resultaten in te zien op de app waarna de sporter de statistieken direct kan delen op sociale media. De persoonlijke uitslag wordt – net als in een online competitie – vergeleken met andere spelers.

Voorheen werkte Berger als manager bij Boeing, Airbus en Philips, met een diploma lucht- en ruimtevaarttechniek uit Delft op zak. Het idee voor DashTag ontstond tijdens een vrijdagavondborrel. Berger: „Ik vond het absurd dat een vriend de gegevens van het team van zijn zoon in een ouderwets schriftje moest bijhouden.”

Buurman Van den Berg stapte aan boord, samen met industrieel ontwerper Cliff de Roode. De drie pitchten hun plan in 2015 tijdens de HighTechXL in Eindhoven, en wonnen. Jan-Joost Rueb en Willem Haitink haakten aan als adviseurs. De één is oprichter van berichtenapp eBuddy en een welbekende investeerder in tech-startups, de ander een voormalig topman bij sportmerken als O’Neill en Nike.

In het voorjaar van 2017 haalde de startup acht ton op bij diverse private investeerders. Inmiddels heeft DashTag tien mensen in loondienst en het plan is om de sensor deze zomer te lanceren. Het bedrijf houdt kantoor in het Groothandelsgebouw bij het Amerikaanse Cambridge Innovation Centre. „Een weloverwogen keuze omdat we ons eerst richten op de voetbalmarkt in de Verenigde Staten. Pas daarna op Europa”, zegt Berger. Sinds januari is hij regelmatig in Californië om daar een netwerk op te bouwen.