Plan International ontslaat medewerkers om misbruik kinderen

Bij hulporganisatie Plan International hebben in een jaar tijd zes bewezen gevallen van seksueel misbruik met kinderen plaatsgevonden. Dat maakte de organisatie, waarvan het hoofdkantoor in Engeland is gevestigd, woensdag bekend in een e-mail aan donateurs.

Het misbruik had plaats tussen 1 juli 2016 en 30 juni 2017. In vijf gevallen gaat het om een strafbaar feit waarvan aangifte is gedaan, zo blijkt uit intern onderzoek van de organisatie. De zes verantwoordelijke personen - een medewerker en vijf externen, onder wie vrijwilligers en lokale partners - zijn ontslagen. Er zijn geen Nederlandse medewerkers bij betrokken, zegt Plan Nederland.

Misbruik van kinderen

Plan International, het vroegere Foster Parents Plan, is actief in 75 landen, met 10.000 eigen medewerkers en duizenden vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties. De organisatie legt zich toe op hulp aan kinderen. Een woordvoerder van Plan International wil niet zeggen in welke landen het misbruik heeft plaatsgevonden. Ook wil hij niets kwijt over de aard van het misbruik. “Dat wordt alleen bekendgemaakt aan de mensen die dat moeten weten”, zegt de woordvoerder.

Bij Plan International was verder negen keer sprake van seksuele intimidatie en ongepast gedrag tegen volwassen medewerkers, aldus Plan in een verklaring. Zeven medewerkers zijn ontslagen, de andere twee hebben een waarschuwing gekregen voor “ongepast taalgebruik”.

Plan schrijft dat aan de minderjarige slachtoffers en hun families medische en psychologische hulp is geboden. De Nederlandse tak van de organisatie zegt “ongelooflijk geschokt” te zijn door de incidenten en de controles aan te scherpen.

Seksueel wangedrag

Na het Oxfamschandaal eerder deze maand, waarbij internationale medewerkers in Haïti deelnamen aan seksfeesten met mogelijk minderjarge prostituees, voelen hulporganisaties zich gedwongen om na te gaan hoe het bij hen zelf gesteld is. De meeste berichten die sindsdien naar buiten komen gaan over seksueel wangedrag naar medewerkers.

Plan International is een van de eerste grote organisaties die nu seksueel misbruik van kinderen naar buiten brengt. Vorige week maakte het christelijke World Vision aan persbureau Reuters bekend dat er bij de organisatie in 2016 wereldwijd tien gevallen zijn geweest van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting van kinderen.

Seksfeesten

Vorige week kondigde hulporganisatie Oxfam International aan een onderzoek te starten naar beschuldigingen van seksueel wangedrag binnen de organisatie. Buitenlandse medewerkers zouden zich in Haïti schuldig hebben gemaakt aan het organiseren van seksfeesten waarbij minderjarige prostituees aanwezig waren. Eerder deze week kwamen nog 26 nieuwe zaken van mogelijk seksueel misbruik bij Oxfam aan het licht. Het is onduidelijk of de nieuwe meldingen zijn verbonden aan het Haïti-schandaal.

Sinds afgelopen woensdag ligt ook het Internationale Rode Kruis (ICRC) onder vuur na meldingen van seksueel wangedrag binnen de organisatie. De meldingen werden door (oud-)medewerkers gedaan in een besloten Facebookgroep. De Nederlandse afdeling van het Rode Kruis liet woensdagavond weten de meldingen “zeer zwaar op te nemen”.