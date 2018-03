PostNL voor de rechter gedaagd door FNV

Vakbond FNV daagt PostNL en uitzendbureau In Person voor de rechter. De bond eist gelijk loon voor honderden pakketsorteerders op depots in Amersfoort, Goes en Waddinxveen. Volgens FNV verzendt PostNL zo’n 70 procent van alle webaankopen van Nederlandse huishoudens, maar heeft het nauwelijks eigen mensen in dienst op haar depots. „Via een schijnconstructie ontduikt PostNL de eigen cao en laat uitzendbureaus de sorteerders flink onderbetalen”, zegt FNV-bestuurder Mariëtte van der Neut. De vakbond eist 5 miljoen euro als nabetaling en eist per direct het hogere cao-loon voor alle sorteerders van In Person. (ANP)