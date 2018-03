Opnieuw levenslang geëist tegen broers voor drie roofmoorden

Levenslang is de enige passende straf voor Admilson R. (33) en zijn broer Marcos (32) uit Hoogeveen. Advocaat-generaal Maria Wehl eiste dit donderdag in hoger beroep tegen de adoptiebroers voor drievoudige moord. Volgens haar doet alleen levenslang recht aan de „gruwelijke feiten” en „verschrikkelijke moorden.”

Ex-militair Admilson schoot in november 2012 in een bos bij Dwingeloo wandelaar Berend Smit (55) dood. Hij vuurde meerdere kogels op het slachtoffer af en verborg het lichaam met zijn broer in een greppel. Het OM meent dat Admilson iemand wilde „uitschakelen” en niet alleen beroven. In 2013 wurgde het tweetal het echtpaar Veenendaal (beiden 77) in hun bungalow in Exloo. De broers waren uit op geld.

Voorbedachten rade

Het OM meent dat in beide gevallen sprake was van voorbedachten rade en dat Marcos’ aandeel even groot is als dat van Admilson. Het tweetal ging volgens een „goed uitgedacht plan” te werk, aldus het OM.

Ook in oktober 2016 eiste het OM in hoger beroep levenslang. Het hof kwam toen met een tussenvonnis, omdat het meer onderzoek nodig achtte, onder meer naar ‘schotbanen’. Er vond een reconstructie plaats en in oktober vorig jaar werd de inhoudelijke behandeling van de zaak hervat. Admilson zorgde daarbij voor onrust, door zich in de zittingszaal met een scherp voorwerp te snijden. Hij zei dat hij levenslang verdiende. „Jullie bepalen de straf, maar ik de tijd.” Admilson werd afgevoerd en was vandaag afwezig bij de zitting.

De advocaten van de broers, Wim Anker en Noortje Lut, wezen levenslang af. Beiden vroegen om een gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging. Lut wees erop dat vier deskundigen een psychische stoornis met narcistische trekken bij Admilson hadden geconstateerd. Levenslang acht zij in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens. De rechtbank Assen had de broers in 2015 geen levenslang opgelegd (wel 30 jaar), omdat gedetineerden dan geen perspectief hebben op vrijlating. „Echte gedragsverandering kan alleen door behandeling en therapie. Een kale gevangenisstraf dekt het risico op recidive niet af,” zei de raadsvrouw. Marcos wil graag tbs, zei zijn advocaat Anker. Hij vroeg het hof een middellange of lange gevangenisstraf met tbs of een onvoorwaardelijke celstraf van 30 jaar. Levenslang vond hij niet passend, mede gezien Marcos’ jonge leeftijd. Tbs is een maatregel die de samenleving optimaal kan beschermen, meent Anker.

Op vrije voeten

In Nederland is al geruime tijd een discussie gaande over levenslang. Levenslang betekent in ons land dat een veroordeelde ook echt levenslang zit. Dit bleek echter in strijd met Europese regels. Voormalig staatssecretaris Dijkhoff bepaalde in 2017 dat een periodieke toetsing na 25 jaar moet uitwijzen of een levenslanggestrafte in aanmerking komt voor een reïntegratietraject. Na 27 jaar volgt een herbeoordeling. „Bij levenslang kan iemand na 27 jaar vrijkomen zonder enige behandeling te hebben gekregen,’ waarschuwde Anker. Advocaat Richard Korver pleitte namens de nabestaanden voor levenslang van beide broers. „De kans dat een levenslanggestrafte onbehandeld op vrije voeten komt is nul”, zei hij. „Er zijn resocialisatieprogramma’s of iemand kan behandeling bij de rechter afdwingen. Admilson vroeg zelf ook om levenslang.” Maar in zijn laatste woord zei Marcos dat zijn broer dit in een emotioneel moment had gezegd.

Het gerechtshof doet op 15 maart uitspraak.