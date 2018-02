Ook de Kamer waagt zich nu aan #MeToo

Goedemorgen! Ruttes visie op Europa horen we volgende week vrijdag. Nu #MeToo de Kamer heeft bereikt, wacht een ongemakkelijk debat. En lokaal heeft men het gewoon over de sleepwet.

EUROVISIE: Toen de geruchten over een grote Europa-speech van premier Mark Rutte steeds luider werden, werd de Kamer onrustig. Waarom werden zij niet eerst officieel op de hoogte gesteld? Dat gebeurde gisteren: Rutte houdt zijn toespraak over de “meerwaarde die samenwerking tussen Europese landen heeft” volgende week vrijdag in Berlijn. Zijn precieze woorden blijven nog even geheim: de Kamer vroeg om een brief met inhoud, maar waarnemend minister Sigrid Kaag verwijst alleen naar eerdere Kamerdebatten en het regeerakkoord. Tijdens het debat vandaag wil coalitiepartij D66 hoe dan ook een positiever verhaal van Rutte horen. Een kleine handreiking naar Europa deed Rutte al: eigenlijk had hij een etentje met andere Europese leiders voor vanavond afgezegd, maar hij gooide zijn agenda om om erbij te kunnen zijn.

KLIMAATSTEUN: Minister Eric Wiebes roept vertrouwde hulp in bij het sluiten van een nieuw klimaat- en energieakkoord. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom krijgt een hoofdrol, net als oud-VVD-leider Ed Nijpels. Ook oud-politici van GroenLinks en D66 krijgen een rol, allemaal om het draagvlak zo breed mogelijk te houden. Het is dan ook een grote klus: het akkoord moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot in 2030 met ten minste 49 procent is gedaald ten opzichte van 1990. Morgen worden de details over de besprekingen bekend.

EEN BEETJE MEER INTEGER: Nee, in Brunssum was ze nog niet geweest, vertelde minister Kajsa Ollongren onlangs in een gesprek met NRC. Maar in november had ze wel harde kritiek op de Brunssumse wethouder Jo Palmen: die moest opstappen. Te hard, concluderen twee hoogleraren nu. Zij deden onderzoek naar Palmen en constateren dat de integriteitsproblemen reuze meevallen. Dat Ollongren zijn aftreden eiste, was “volstrekt ten onrechte” en de minister heeft, aldus de onderzoekers, wel “erg vlug uit de heup geschoten”. Een bezoekje aan Brunssum kan dus misschien alsnog geen kwaad.

#BinnenhofToo: #MeToo heeft de Kamer bereikt, vanavond is er een debat over seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook de eigen omgeving wil de Kamer niet sparen en daar wordt het al snel ongemakkelijk. Want als het probleem wereldwijd in parlementen speelt en 53 procent van de Nederlandse vrouwen te maken kreeg met seksueel grensoverschrijdend gedrag, hoe waarschijnlijk is het dan dat er in politiek Den Haag niets aan de hand is? Kamerleden haasten zich vooralsnog te benadrukken geen concrete gevallen te kennen en initiatiefnemer van het debat Sjoerd Sjoerdsma (D66) ontving alleen “schrijnende verhalen” van buiten het Binnenhof. Tóch gaat de Kamer zichzelf onderzoeken.

Géénocide: Zelfs de vraag waarover het debat vandaag precies gaat, is al omstreden. Want praat de Kamer nu met minister Kaag over de Armeense genocide, of over de ‘kwestie van de Armeense genocide’? De ChristenUnie komt met de aangekondigde motie die het kabinet oproept om de genocide te erkennen. Ook zou iemand uit het kabinet naar de herdenking in Armenië moeten gaan. Volgens De Telegraaf komt de coalitie vandaag met een compromis: er gaat wel een afvaardiging van het kabinet naar de herdenking van de volkerenmoord, maar het kabinet zal de volkerenmoord níet erkennen.

Loting: Om 11.00 uur loot de NOS voor twee debatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Op vrijdag 9 maart is er een radiodebat, met steeds drie of vier landelijke fractievoorzitters. Op dinsdag 20 maart, de avond voor de verkiezingen, is er een televisiedebat met één-op-één debatten. De indeling van beide debatten wordt vandaag duidelijk.

BUITEN HET BINNENHOF: In de vier grote steden is er nog maar eentje over en na de verkiezingen mogelijk geen enkele meer: een wethouder namens de PvdA. Rabin Baldewsingh mag in Den Haag het licht uitdoen en geheel zonder hard feelings gaat dat niet. In aanloop naar het referendum over de inlichtingenwet op 21 maart hebben veel gemeenten het ondertussen gewoon over de sleepwet, schrijft Trouw. Tot ongenoegen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

WAT WIJ VRAGEN: Uw opvatting over het referendum. Ook nadat de Kamer vandaag met een nipte meerderheid zal instemmen met het afschaffen van het raadgevend referendum, is de discussie nog niet voorbij. NRC wil graag weten: hoe denkt u over het referendum?

WAT WIJ LEZEN: De nieuwste Politieke Integriteits Index van Vrij Nederland, waarin alle politieke schandalen van het afgelopen jaar worden opgesomd. Voor de einduitslag welke partij het slechtst scoorde (de VVD) hoef je niet door te lezen, maar dat maakt het verhaal niet minder interessant.

“Wat moet ik doen, in een hoekje gaan zitten huilen?”

Minister Sander Dekker beantwoordt in de Volkskrant de vraag of het nog leuk is om een VVD’er te zijn.