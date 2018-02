Ooit moet Ledecká kiezen voor board óf ski’s. Toch? ‘Bla, bla, bla’

Voor een finale snowboarden wilde Ester Ledecká weleens zo sterk in zichzelf gekeerd zijn, dat ze haar concurrenten de weg naar de lift versperde. Tot de Tsjechische op de schouder werd getikt, opschrok en zich verontschuldigde tegenover de andere finalisten. „Dat is Ester, extreem gefocust”, vertelt Nicolien Sauerbreij, die de skiester in haar typeert als „een soort stier die alleen een rode lap ziet.”

Het verbaasde Sauerbreij hooglijk dat Ledecká zaterdag op de Winterspelen goud won op de Super-G. Maar ook weer niet helemaal. „Ik ken er niet één zoals zij. Een fenomeen.” Sauerbreij, in Pyeongchang actief als commentator van Eurosport, leerde Ledecká kennen in haar laatste jaren als snowboardster. De olympisch kampioene van 2010 maakte de entree van een tiener uit Tsjechië mee. En rook haar talent.

Dat Ledecká (22) sinds vorige winter snowboarden combineert met alpineskiën verbaast Sauerbreij allerminst. . Vanwege haar bijzondere ski-kwaliteiten en haar toewijding voor de sport. Een beeld dat telefonisch wordt bevestigd door Ledecká’s ski-trainer Tomás Bank: ,,Ester is een karakter, altijd werken, altijd in beweging en alleen happy als ze skiet.”

Onafhankelijke geest

Er is moeilijk vat op Ledecká te krijgen, weet Bank na tweeënhalf jaar samenwerking. Hij drong er dit seizoen bij haar op aan een keuze te maken: snowboarden of skiën, want de combinatie is sporttechnisch, fysiek en logistiek niet vol te houden. Vindt hij. „Dat verhaal hoor ik vaker”, zei Ledecká in The New York Times. „Ik vind het bla, bla, bla. Ik wil beide en als de coach het daarmee oneens is, jammer, dan zoek ik een ander.” Een onafhankelijke geest, die Ledecká. Wat anderen vinden, interesseert haar niet. Ze leeft in een eigen wereld, met haar normen en regels.

Dan nog resteert de vraag: hoe kan een snowboardster in hemelsnaam olympisch kampioen bij het alpineskiën worden? Minder vreemd dan het lijkt, verklaart Sauerbreij. „De hedendaagse carve-ski is ontwikkeld vanuit de snowboard. De timing en de aansturing van de poortjes zijn hetzelfde. De energie die je vanuit het lichaam omzet in het materiaal is ook gelijk. Net als het sneeuwgevoel. Toen ik onlangs, na vijftien jaar, weer ski’s onderbond, leek het alsof ik er gisteren nog op had gestaan. Beide disciplines zijn relatief makkelijk te combineren. Wat niet wil zeggen dat iedere snowboarder Ledecká kan kopiëren, net zo min dat iedere skiër goed kan snowboarden. Daarom is ze uniek.”

Ledecká schreef in Pyeongchang een idyllisch verhaal. Vanwege haar prioriteit voor het snowboarden kon ze maar beperkte tijd aan skitraining besteden, vertelt coach Bank, die het programma afstemt met haar snowboard-coach Justin Reiter. In de zomer stond ze drie weken op ski’s in Chili, rond Kerst drie dagen, in januari wederom drie dagen en in Pyeongchang vijf.

De overige tijd besteedde Ledecká aan snowboarden. En hoe. Ze won vijf van de zeven wereldbekerwedstrijden voor het gecombineerde klassement parallelslalom/parallelreuzenslalom. Tussendoor startte ze vijf keer in de world cup alpineskiën, waarvan viermaal in de top-30, met een zevende plaats als uitschieter.

Bank verbaast zich niet over haar voortreffelijke ski-resultaten. „Ons doel was de top-15”, grinnikt hij door de telefoon. „Maar als ik terugblik op de trainingen verrast het me niet dat ze goed skiede. Alles liep perfect. Maar goud, dat overtreft mijn stoutste verwachtingen.” Op geleende ski’s van de Amerikaanse Mikaela Shiffrin nog wel. Althans, dat wil het verhaal. Dat ligt genuanceerder, zegt Bank. „Onze materiaalman heeft een uitdrukkelijke voorkeur voor gebruikte ski’s. Hij kiest dan een paar bij fabrikant Atomic. Dat kúnnen de ski’s van Shiffrin zijn, maar zeker is dat niet.”

Haar gouden medaille krijgt een extra historische lading als de snowboardster Ledecká zaterdag ook olympisch kampioen parallelreuzenslalom wordt en zo shorttrackende schaatster Jorien ter Mors volgt als tweede vrouw ooit die in twee verschillende sporten een medaille wint op dezelfde Winterspelen. Sauerbreij, tikje gereserveerd: „Ik vrees dat Ester te veel is afgeleid, plus dat ze nu ‘anders’ aan de start staat.”

In Tsjechië zijn na haar stunt de verhoudingen met haar beroemde familieleden drastisch gekeerd. Oud-ijshockeyer Jan Klapac, medaillewinnaar in 1964 (brons) en 1968 (zilver), is nu ‘de opa van Ledecká’ en componist Janek Ledecky, in Tsjechië bekend van kerstsongs, is nu vader-ván. Ledecká blijft stoïcijns, volgens coach Bank. Ze heeft zich afgesloten om zich, als gewoonlijk, consciëntieus voor te bereiden op wat een fameuze dubbelslag moet worden.