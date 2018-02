OM vervolgt GeenStijl om verspreiden Paay-video

Het Openbaar Ministerie gaat weblog GeenStijl vervolgen voor het verspreiden van de seksvideo waarin zangeres Patricia Paay te zien is. Dat bevestigt een justitiewoordvoerder na berichtgeving op GeenStijl zelf.

GeenStijl wordt samen met twee andere personen in elk geval smaad ten laste gelegd. Mogelijk komen daar meer beschuldigingen bij, zegt de woordvoerder. Het OM is bezig met het onderzoek en verwacht over een maand meer te weten.

Rechtszaak of rechtsbeschikking

Of het tot een rechtszaak komt, is nog maar de vraag. De vervolging kan ook afgewikkeld worden met een strafbeschikking. Dat houdt in dat het OM zonder tussenkomst van een rechter bijvoorbeeld een geldboete of werkstraf oplegt. De woordvoerder zegt dat het OM donderdag de verdachten op de hoogte heeft gebracht. Ook Paay is ingelicht.

Vorig jaar lekte een seksvideo waarin Paay te zien was. Ze deed aangifte tegen een onbekend persoon die volgens haar had ingebroken op haar computer en de beelden op het internet verspreidde. Ook deed ze aangifte tegen GeenStijl.

De politie arresteerde vorig jaar een 39-jarige man uit Beverwijk in verband met de zaak. Hij werd aangehouden op verdenking van computervredebreuk, smaad en belediging. Hij zou betrokken zijn geweest bij de onrechtmatige verspreiding van de beelden. Na een verhoor liet de politie hem weer vrij. Of hij een van de verdachten is in de huidige vervolging van het OM, wil justitie niet zeggen.