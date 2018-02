Ollongren: geen spijt van oproep aftreden Palmen

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) heeft geen spijt van haar oproep aan de Brunssumse wethouder Jo Palmen om af te treden. Dat zegt ze in reactie op een nieuw onderzoek naar de integriteit van Palmen, waarin wordt geconcludeerd dat hij gewoon tot wethouder kon worden benoemd. „Ik heb toen gereageerd op de ontstane situatie,” zegt Ollongren tegen NRC.

De benoeming van Palmen leidde eind vorig jaar tot een politieke crisis in Brunssum. Uit een geheim onderzoek zou zijn gebleken dat Palmen een integriteitsrisico vormde, maar de gemeenteraad blokkeerde zijn benoeming niet. Burgemeester Luc Winants diende daarna zijn ontslag in. Ollongren riep Palmen op op te stappen en dreigde met ingrijpen vanuit Den Haag: „Als dat niet gebeurt – de signalen zijn glashelder, ik geef ze nog de kans dat te doen –, zullen anderen moeten handelen”.

Na het nieuwe onderzoek, dat in opdracht van de gemeenteraad is verricht, zijn hoogleraren Douwe Jan Elzinga en Arno Korsten zeer kritisch over de rol van Ollongren. Korsten vindt dat zij „beter haar kiezen op elkaar had kunnen houden” en dat de minister „erg vlug uit de heup is geschoten”. Ook ex-burgemeester Winants en Commissaris van de Koning Theo Bovens hebben te scherpe kwalificaties gebruikt voor het risico dat Palmen zou vormen, schrijven de hoogleraren.

Ollongren vindt niet dat zij een grote broek heeft aangetrokken met haar eerdere oproep. De minister wil inhoudelijk nog niet op het nieuwe rapport reageren omdat zij vindt dat de gemeenteraad zich daar eerst over moet buigen. Die debatteert op 6 maart.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel een oordeel van Ollongren over het rapport en heeft om een brief gevraagd. CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt dat de minister „grote woorden” heeft gebezigd en spreekt van „een misrekening”. Hij wil opheldering, net als SP-Kamerlid Ronald van Raak, die de hele gang van zaken „een rommeltje” noemt. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken wil van Ollongren weten of ze bij haar standpunt blijft dat Palmen moet vertrekken.