Noorse gedetineerden vertrekken uit Drentse gevangenis

Noorwegen haalt per 1 september de gevangenen terug die nu in de Drentse gevangenis Norgerhaven zitten. Justitie in Noorwegen deelde woensdag mee dat het cellentekort in dat land is opgelost. De overeenkomst tussen Nederland en Noorwegen over de gevangenen kwam in 2015 tot stand. Nederland heeft te veel cellen, Noorwegen had er toen te weinig. Voor de Nederlandse cellen betaalden de Noren 25,5 miljoen euro per jaar, inclusief Nederlands personeel. Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland kan niets zeggen over de toekomst van het personeel bij Norgerhaven. Besloten moet nog worden of de gevangenis open blijft. Voor de zomer komt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) met een plan voor het Nederlandse gevangeniswezen. (NRC)