Nigeriaanse schoolmeisjes toch niet bevrijd

In de Nigeriaanse plaats Dapchi heerst verwarring en onduidelijkheid over het lot van zeker honderd schoolmeisjes na een aanval van terreurgroep Boko Haram. Woensdagavond laat kwam de mededeling van het lokale bestuur dat er 76 meisjes waren gered door het Nigeriaanse leger, maar dit nieuws wordt nu tegengesproken door de gouverneur van de deelstaat Yobe.

Werd er woensdagavond nog op straat gedanst toen het nieuws over de ‘redding’ naar buiten kwam, nu heerst verslagenheid en woede in Dapchi. Tegenover de BBC uiten ouders hun boosheid omdat hun kinderen nog altijd vermist worden. De lokale autoriteiten belegden een persconferentie waarop de officiële verklaring werd teruggetrokken. Vijf van de daarbij aanwezige ouders vielen flauw toen ze het nieuws hoorden.

De meisjes worden sinds maandagnacht vermist. Boko Haram viel toen al schietend het dorp binnen en viel de meisjesschool aan. Het grootste gedeelte van de aanwezige leerlingen en docenten was toen al gevlucht - sommigen vluchtten tot wel dertig kilometer ver de jungle in. Door de chaotische vlucht is van tientallen onbekend waar zij zich bevinden. Het is niet zeker of ze gevangengenomen zijn door Boko Haram, dat in 2014 nog 290 schoolmeisjes ontvoerde uit de nabijgelegen plaats Chibok.