Schoolmeisjes bevrijd na aanval Boko Haram

De islamitische terreurgroep Boko Haram heeft afgelopen maandag opnieuw een school aangevallen in het noordoosten van Nigeria. Daarbij zouden ongeveer honderd meisjes en jonge vrouwen zijn weggevoerd. Maar het merendeel van hen zou inmiddels weer zijn bevrijd. De aanval gebeurde in het dorpje Dapchi in de deelstaat Yobe. Lokale bestuurders en drie ouders vertelden het persbureau Reuters woensdag dat het leger 76 schoolmeisjes in veiligheid heeft gebracht. Ook zijn de lichamen van twee meisjes gevonden. Hoe zij om het leven zijn gekomen, is nog onduidelijk. Ten minste dertien meisjes worden nog vermist. Boko Haram heeft vaker scholen aangevallen. In april 2014 werden meer dan tweehonderd meisjes ontvoerd in Chibok, wat tot grote ophef leidde. (NRC)