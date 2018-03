Aantijgingen wangedrag Rode Kruis (ICRC)

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) in het Zwitserse Genève onderzoekt berichten dat hulpverleners van de organisatie mogelijk schuldig zijn aan seksueel wangedrag. Dat meldt de NOS woensdag op basis van de Zwitserse krant Le Temps. In een besloten Facebook-groep van (oud-)medewerkers zouden mensen melding hebben gemaakt van seksueel wangedrag bij het ICRC. Een woordvoerder van de organisatie zei in een reactie tegen de NOS de berichten zeer serieus te nemen. De vermeende wandaden zouden mogelijk nooit zijn gemeld. (NRC)