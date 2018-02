‘Meer Nederlandse Netflix-series op komst’

Sciencefiction-serie Dark komt uit Duitsland, misdaadthriller Suburra is Italiaans en het grotendeels Spaanstalige Narcos werd gemaakt door een Frans productiehuis. Netflix investeert flink in niet-Amerikaanse televisie. Zo stak de online streamingdienst (11,7 miljard dollar in 2017) sinds 2012 twee miljard dollar in series uit het Europese vasteland. Ter vergelijking: het totaalbudget voor videocontent bedroeg in 2017 zes miljard dollar.

Erik Barmack, vicepresident International Originals, reist de hele wereld over om de internationale producties te overzien. Deze week was hij even in Nederland. Ook ‘wij’ krijgen een eigen Netflixproductie: Undercover. De politieserie over de handel in XTC heeft een Nederlands-Vlaamse cast (Frank Lammers, Anna Drijver en Tom Waes), Vlaams-Nederlandse producenten en een Vlaamse scenarist (Nico Moolenaar).

Ondertussen leggen landen als Frankrijk, Brazilië en Argentinië grote videoplatforms heffingen op omdat ze profiteren van nationale producties, maar er niet in zouden investeren. Om dezelfde reden wordt wetgeving overwogen die platforms verplicht te investeren in nationale film en tv.

De discussie is sinds woensdag ook in Nederland losgebarsten, door een alarmerend rapport van de Raad voor Cultuur. De Raad pleit voor een heffing van 2 tot 5 procent op inkomsten van grote Amerikaanse spelers als Netflix, Facebook en YouTube. Ook vindt de Raad dat er een minimumaantal Nederlandse producties op Netflix en in bioscopen te zien moeten zijn. Anders dreigt het Nederlandse audiovisuele cultuurgoed verder te verschralen, stelt de Raad. Netflix heeft (nog) geen officiële reactie op het rapport. Op details uit het rapport kon Barmack niet ingaan, omdat het nog niet was gepubliceerd toen het interview plaatsvond.

Hoe gaat het met Undercover?

„De VRT, dat de productie in handen heeft, is goed op weg om de première in 2019 te halen. Veel meer kan ik er momenteel niet over zeggen, behalve dat ik erg enthousiast ben over de cast en het gewaagde onderwerp.”

Nederland en België zijn kleine landen. Is er internationale vraag naar een Nederlandstalige serie?

„We willen goede verhalen vertellen, en de beste verhalen komen niet altijd uit de grootste markten. De Scandinavische landen zijn klein, maar hebben een geweldige tv-traditie. Dat geldt ook voor Nederland. Penoza bijvoorbeeld, dat is een geweldige serie.

„Bovendien merken we dat er wereldwijde vraag is naar lokale, niet-Amerikaanse verhalen. Las Chicas del Cable, Casa de Papel en Dark trekken buiten de landen waar ze zijn gemaakt miljoenen kijkers.

„Onze investering in lokale content is echt fors. We zijn afgelopen jaar betrokken geweest bij zo’n vijftien originele producties op het Europese vasteland. Tel daar alle co-producties en licenties bij op; dan heb je het over minstens honderd Europese producties. Voor dit jaar staan er minstens evenveel gepland.”

Dus er komen meer Nederlandse Netflix-series aan?

„Zeker.”

De Nederlandse tv-industrie maakt zich zorgen over concurrentie van grote Amerikaanse concerns. Drukt Netflix lokale content uit de markt?

„Volgens mij doen we het tegenovergestelde. We geven lokale makers de kans een wereldwijd publiek te bereiken. We investeren miljarden in originele Europese series.”

Voor Nederlandse tv-zenders is de komst van Netflix in ieder geval geen goed nieuws. Zij hebben minder inkomsten omdat kijkers avonden achter elkaar op Netflix zitten.

„Wat je ziet gebeuren is dat vooral de jongere generatie op een nieuwe manier entertainment consumeert. Ze besteden niet alleen meer tijd aan on-demand platforms, maar spelen ook vaker videogames, of zitten op YouTube. De manier van consumeren verandert, maar de behoefte aan lokale verhalen blijft bestaan. Die moet je dus ook blijven vertellen.”