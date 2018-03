Maximale straf voor jongen (18) die man in Oosterpark doodstak

De destijds zeventienjarige jongen die vorig jaar een man doodstak in het Amsterdamse Oosterpark heeft donderdag twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs gekregen. De rechter in Amsterdam bevond de inmiddels achttienjarige man donderdag ook schuldig aan twee andere gewelddadige berovingen in het park.

Het vonnis is de zwaarst mogelijke straf onder het jeugdrecht. Het slachtoffer van de dodelijke steekpartij was een 33-jarige Pool. Hij werd zeven keer met een vlindermes in zijn bovenlijf gestoken en overleed kort erna. De verdachte nam ook zijn telefoon en portemonnee mee. Een aantal weken na het incident wist de politie de jongen te arresteren.

Andere zaken

In december 2016 beroofde hij een man van zijn telefoon, geld en tas en sloeg hem daarbij met een stuk hout op zijn hoofd en benen. Een ander slachtoffer bedreigde hij in januari vorig jaar met een mes om vervolgens zijn tas en fiets mee te nemen. Ook achtte de rechter hem schuldig aan de mishandeling van een meisje op het terrein van de jeugdinstelling waar hij verbleef.

De rechtbank verklaart dat bij de verdachte sprake is van “een ernstige gedragsstoornis”. Na zijn detentie van twee jaar moet hij worden opgenomen voor behandeling in een gesloten jeugdinstelling. Deze behandeling kan tot zeven jaar worden verlengd. Als de verdachte onvoldoende verbetert, kan het worden omgezet in tbs.

Afstompen

Het Openbaar Ministerie wilde dat de jongen volgens het meerderjarigenstrafrecht berecht werd. Maar de kans dat zijn gedrag verbetert is volgens de rechter groter binnen het jeugdstrafrecht. Uit de verklaring van de rechtbank: “In een volwassen omgeving kan de jonge man juist verder afstompen, waardoor het risico op herhaling alleen maar groter wordt.”