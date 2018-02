Borussia Dortmund in slotfase door in Europa League

Borussia Dortmund is met de hakken over de sloot verder naar de achtste finales van de Europa League. Het werd 1-1 in Bergamo, waar thuisclub Atalanta lang een voorsprong kon vasthouden. In de 84e minuut maakte Marcel Schmelzer de gelijkmaker, en daarmee een einde aan het Europese seizoen van Atalanta.

Ook Arsenal plaatste zich, door eenvoudig met 1-0 van het Zweedse Östersunds FK Te winnen. Het enige doelpunt viel vlak na rust en werd gemaakt door Kolasinac. AC Milan won eveneens met 1-0 van Ludogorets.

De voetbalavond werd ontsierd door rellen in Bilbao. Een agent kwam om het leven bij gevechten tussen supporters Spartak Moskou en de Baskische politie. Volgens omstanders zou de man een hartaanval gekregen hebben toen hij met flessen en vuurwerk werd bekogeld. Zeker vijf relschoppers werden opgepakt door de Baskische politie.

Lokomotiv plaatst zich, Lyon redt de Franse eer

Eerder op de avond plaatste onder meer het Russische Lokomotiv Moskou zich als voor de achtste finales van de Europa League. In eigen huis won het donderdagavond met 1-0 van OGC Nice. In de heenwedstrijd in Frankrijk had Lokomotiv eerder al met 1-3 gewonnen.

Hoewel de eerst grote kans voor Nice was - Balotelli raakte de lat - was het Igor Denisov die in de 30ste minuut de score voor Lokomotiv opende. Vanaf het strafschopgebied schoot de Rus beheerst binnen. Bij -14 graden Celsius moest Nice drie keer scoren om een ronde verder te gaan in het Europese bekertoernooi. Dit bleek te veel voor de ploeg uit Nice, die in de voorrondes Ajax uitschakelde.

Ondanks het verlies van Nice is Frankrijk in de kwartfinale met twee ploegen vertegenwoordigd in het toernooi. Marseille verloor met 1-0 van Sporting Braga, maar had aan een eerdere overwinning genoeg om op doelsaldo door te gaan. Olympique Lyon won in de heenwedstrijd in Frankrijk al van het Spaanse Villareal, en wist ook in Spanje te winnen. Door een late goal van oud-Ajacied Bertrand Traoré werd het 0-1 voor de Fransen. Villareal speelde toen al met tien man, door een rode kaart voor Jaume Costa.

Verder plaatsten onder meer Olympique Lyon, Sporting Lissabon (goal van Bas Dost), Lazio Roma en Zenit Sint-Petersburg zich voor de volgende ronde. Napoli slaagde er verrassend niet in om een verliespartij tegen Leipzig weg te werken. De 0-2 overwinning in Duitsland was niet voldoende om de heenwedstrijd in Napels (1-3 voor Leipzig) goed te maken.

Overige uitslagen tweede ronde Europa League

* is door naar de achtste finales