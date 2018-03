Weer arrestatie in zaak mislukte ontsnapping met helikopter

De politie heeft woensdag een 22-jarige man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de mislukte helikopterontsnapping uit de gevangenis van Roermond, in oktober vorig jaar. Het arrestatieteam gebruikte explosieven om de woning van een familielid van de verdachte binnen te komen. Het is de achtste arrestatie in de zaak. Een groep mannen beraamde een plan om een helikopter te kapen en daarmee te landen op het voetbalveld van de gevangenis. Ze wilden de voor moord veroordeelde Benaouf A. bevrijden. De poging mislukte voordat de helikopter was gekaapt omdat de politie was getipt. De woensdag aangehouden verdachte zou de plannen hebben gecoördineerd. Benaouf A. is na de mislukte ontsnappingspoging overgeplaatst naar de zwaarbewaakte gevangenis in Vught. (NRC)