Jaar cel defensieambtenaar voor omkoping

Voormalig defensieambtenaar Jacques H. krijgt een jaar celstraf omdat hij zich als medewerker mobiliteit herhaaldelijk heeft laten omkopen door diverse autobedrijven. De gewezen politieman René P. moet een onvoorwaardelijke taakstraf van 150 uur uitvoeren vanwege het accepteren van giften. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam donderdagmiddag gevonnist.

Alleen dit tweetal krijgt een substantiële straf in de zaak-Dotterbloem, die draait om corruptie in de autowereld. Vijf andere verdachten werden vrijgesproken, drie kregen voorwaardelijke taakstraffen van veertig uur. De enige oud-medewerker van auto-importeur Pon die voor de rechter moest verschijnen krijgt een taakstraf van veertig uur.

‘Maatschappelijk schokeffect’

De rechter sprak strenge woorden, vooral over een aantal betrokken ambtenaren die voordelen regelden bij de autobedrijven met wie zij uit hoofde van hun functie contact onderhielden. Volgens de rechtbank bracht de zaak een “maatschappelijk schokeffect teweeg”, zeker in de autowereld, al kwam dat “waarschijnlijk ook door eigenbelang”.

“Het vertrouwen dat burgers mogen hebben in het openbaar bestuur” is geschaad, zei de rechter, omdat verschillende ambtenaren hun “gezag hebben misbruikt voor eigenbelang”.

Straffen lager dan eisen OM

De straffen vielen echter beduidend lager uit dan de eisen van het Openbaar Ministerie (OM). Justitie had tegen Jacques H. drie jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. Hij onderhield als ‘beleidsmedewerker mobiliteit’ jarenlang nauwe contacten met autobedrijven als Pon, importeur van de Duitse merken Volkswagen en Audi.

Zijn goede contacten waren belangrijk voor het departement. Hij werd als oliemannetje ingeschakeld om bijzondere auto’s te regelen voor hoge ambtenaren en militairen en om aan wagens voor de militaire inlichtingendienst te komen.

H. was de belangrijkste verdachte in een omvangrijke corruptiezaak, waarvoor elf ambtenaren en autoverkopers de afgelopen weken voor de Rotterdamse rechtbank stonden. Tegen de op een na belangrijkste verdachte, oud-politieambtenaar René P., was een jaar cel geëist.

Afgekocht

De betrokken autobedrijven kwamen uiteindelijk niet voor de rechter. Zij kochten vervolging af. Pon, dat het verst ging in het begunstigen van ambtenaren, betaalde 12 miljoen euro. Peugeot en Renault ieder 2 miljoen. Voor Pon is dat een overzichtelijk bedrag. Moederbedrijf Pon Holding heeft een jaaromzet van meer dan 6 miljard euro en is naar eigen zeggen het grootste familiebedrijf van Nederland.

Als autodealer leverde en levert Pon grote aantallen Volkwagens en Audi’s aan de vele geledingen van de Nederlandse overheid. De schikking heeft de relatie tussen Pon en de overheid niet geschaad. In oktober 2017 werd bekend dat Pon (met een versie van de Audi A6) de nieuwe snelle interventievoertuigen (SIV) van de politie gaat leveren.