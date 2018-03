Na een zinderende finale hebben de Amerikaanse ijshockeyvrouwen goud gehaald. Na het gelijkspel (2-2) nam de Amerikaanse ploeg de shoot-outs beter dan regerend olympisch kampioen Canada. Het is de tweede keer dat de VS goud winnen. In 1998 wonnen ze in Nagano het vrouwentoernooi dat toen voor het eerst op het programma stond. Daarna won Canada de Spelen vier keer op rij. (ANP)