Duitsland heeft ten koste van wereldkampioen Zweden de halve finales van het ijshockeytoernooi bereikt. In de extra tijd van de kwartfinale besliste Patrick Reimer de wedstrijd bij een stand van 3-3 met een 'golden goal'. Duitsland treft in de halve finale Canada, dat met 1-0 van Finland won. De andere halve finale gaat tussen Tsjechië (1-0 tegen de VS) en het Russische team (6-1 tegen Noorwegen). (ANP)