Iemand legt een granaat voor je deur en je kan je zaak sluiten

Wat hebben de waterpijpenwinkel Souvenirtje2, cocktailbar Suzy Wong, café In the City en disco Club Abe uit Amsterdam met elkaar gemeen? Ze vonden alle vier in de afgelopen twaalf maanden een handgranaat voor hun zaak en moesten daardoor, op last van de gemeente, hun deuren voor minstens één maand sluiten. Of langer.

Bij Jamal Meziani (38), eigenaar van de waterpijpenwinkel, ging dat als volgt. Het is 1 februari iets na twaalven als Meziani voor zijn winkel staat en de deur van het slot wil halen. Meziani heeft zin om te werken, zijn zaak bestaat die dag precies één jaar, tot hij op ongeveer één meter hoogte een voorwerp aan de deur ziet hangen. Hu, wat is dat nou? „Eerst denk je nog: dit is een geintje. Een nepper misschien.” Aan de deur hangt een object dat lijkt op een handgranaat. Vastgebonden met witte tiewraps. Voor de zekerheid belt Meziani de politie. Die is pas na ruim een half uur ter plaatse, zegt Meziani. „Het duurde erg lang. Ik moest eerst een foto van de handgranaat naar ze sturen.” Met rood-wit lint wordt de boel afgezet.

Van een nepper blijkt geen sprake. De handgranaat werd midden in de nacht door een figuur op witte gympen aan de deur bevestigd, zag Meziani op camerabeelden. Het ding stond bovendien op scherp, volgens de winkeleigenaar – en dat op een superdrukke locatie met veel jeugd. „Stel dat een kind de pin eruit trekt. Dan…”

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen besluit dat de zaak drie maanden dicht moet voor politie-onderzoek. Die maatregel had hij al vaker getroffen bij drie andere zaken eerder dat jaar. Kort daarop wordt die termijn teruggeschroefd tot vier weken. Maar, zegt Meziani, vier weken is heel lang voor een kleine ondernemer. „Dramatisch lang.”

Daar is Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het mee eens. Eind januari stuurde de brancheorganisatie een brandbrief naar Van Aartsen. Zij uitten daarin hun zorgen over het vaker en sneller sluiten van horeca na een incident. En over de duur van de sluiting.

Die is vaak veel te lang, vindt ook Pim Evers, voorzitter van KHN Amsterdam. Zo moest cocktailbar Suzy Wong vier weken dicht nadat op straat voor de deur een handgranaat werd gevonden. Rampzalig voor de zaak, die amper een maand open was, zegt Evers. „Alles loopt door: huur, personeelskosten.”

Slot

Na een ernstig incident kan de burgemeester besluiten een café, winkel, disco „voor onbepaalde tijd” te sluiten „om de openbare orde te herstellen”, zegt de woordvoerder van de burgemeester. Meestal betekent dit dat de zaak voor maximaal drie maanden sluit om te onderzoeken wat er is gebeurd. Ruim een jaar geleden misbruikten concurrerende coffeeshops de onbepaalde tijd-maatregel om concurrenten een hak te zetten. Door de winkelpui of -ruit te beschieten dwongen criminelen een tijdelijke sluiting af.

Of dat nu ook speelt bij de handgranaten is niet bekend, zegt de woordvoerder. De politie hield een 17-jarige jongen aan die de handgranaat op de deurmat van In the City legde. De jongen lijkt banden te hebben met de dader die de handgranaat met ducttape op het raam van nachtclub Abe probeerde te plakken – omdat dat mislukte hing hij het ding aan de deurklink.

De politie zoekt nog naar de dader die de handgranaat aan de waterpijpenwinkel bevestigde. Per geval wordt bekeken hoe lang een zaak dicht blijft, zegt de woordvoerder van de burgemeester, maar korter dan een maand is volgens hem uitgesloten. „De politie heeft echt vier weken nodig om achter de gevel te kijken.” Maar politieonderzoek duurt vaak maar twee weken, reageert Evers; „dat lijkt ons een prima tijd.” De woordvoerder: „Eh ja, wat zal ik daar eens op zeggen.”

Jamal Miziani telt ondertussen af tot hij weer open mag. Nog tien dagen te gaan, zegt hij. Of binnen die tijd ook de dader gevonden zal worden, weet hij niet. „De politie heeft gezegd dat het heel lang zou kunnen duren.” Miziani heeft het gevoel dat hij zijn zaak helemaal opnieuw moet beginnen. Soms voelt hij zich meer dader dan slachtoffer zegt hij: „Ik kan geeneens mijn winkel in om de administratie op te halen. De politie heeft het slot verwisseld.”