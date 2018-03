Excuses Kramer aan gewonden voor ‘tegelincident’

Sven Kramer heeft namens de Nederlandse schaatsers excuses aangeboden voor het incident van woensdag in het Holland House. Bij de huldiging van de achtervolgingsploeg raakten twee vrouwen in het publiek gewond. Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest lieten de zogenoemde medailletegel hard in het publiek vallen, vermoedelijk uit een soort baldadigheid. Het is traditie dat medaillewinnaars de tegel aan het publiek geven. (ANP)