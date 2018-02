Holleeder-proces: Willem aan het woord

Astrid en Sonja Holleeder zijn er niet vandaag, maar hun stemmen klinken luid en duidelijk in de rechtszaal. Net als die van hun broer Willem. “Als ik haar vanavond tegenkom dan sla ik haar gewoon het ziekenhuis in”, schreeuwt Willem.

Het gaat allemaal over Sonja Holleeder. Sonja en Willem hebben ruzie over het geld dat mogelijk wordt verdiend met de film over de Heinekenontvoering die op dat moment wordt gemaakt in de Verenigde Staten op basis van het boek van Peter R. de Vries. Dan zachter: “Weet je wat het is As, ik kan hier niet mee leven.” Astrid antwoordt dan: “Zij weet dat je niet makkelijk bent.” Even later is te horen dat Willem Holleeder 25 procent wil hebben van die filmrechten. Ze weet niet wat ze aanhaalt, zegt Willem dan. “Ik ben het echt zat, zat, zat met die vuile kankerhoer.”

In een ander gespreksfragment met Astrid blijkt Willem Holleeder nog bozer. “Astrid luister: ik sla haar echt hartstikke dood, ik breek haar neus, ik sla haar tanden eruit. Ik ben echt door het dolle.”

Willem zegt over Sonja dat het niet klopt en dat ook zij Astrid heeft bedonderd. Over de afgeluisterde fragmenten zegt Holleeder dat het allemaal in elkaar is gezet door haar zus Astrid die hij een smerige leugenaar noemt:

“Astrid heeft een spelletje gespeeld. Zij weet dat ze dit opneemt. En bovendien: het is haar selectie, zij heeft de boel geknipt en geplakt. Als ze dit met de politie had gedaan was het een eerlijk verhaal geweest.”

NRC-redacteur Jan Meeus volgde de zaak donderdag in de rechtbank. Lees hier zijn twitterverslag terug.

