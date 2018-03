Gewonden bij huldiging van schaatsploeg

In het Holland House zijn twee gewonden gevallen, toen Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest, winnaars van brons op de ploegachtervolging, de 'winnaarstegel' in het publiek gooiden. Een van de gewonden is met een ambulance weggebracht, de ander kon ter plekke worden behandeld. Alle Nederlandse medaillewinnaars krijgen in het Holland House een plaquette, die wordt opgehangen aan de ‘wall of fame’. (ANP)