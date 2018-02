Historisch shorttrackgoud voor Suzanne Schulting

Eindelijk klikte het een keer, op het allerbelangrijkste moment, in een écht heel grote finale. Alsof er met het mazzelbrons met de relayploeg druk van haar was afgevallen. Suzanne Schulting (20) maakte de hoge verwachtingen nu eens helemaal waar met een gouden medaille op de 1.000 meter, haar favoriete afstand. Het is het allereerste shorttrackgoud voor Nederland ooit.

Met een gezicht waarvan de bezetenheid af te lezen viel, kwam het historische goud over de streep. Na een race die voor haar doen ongewoon bekeken was, in een veld dat op papier misschien nog wat sterker was. In ieder geval meer ervaren. Met Kim Boutin (zilver, haar derde medaille), Arianna Fontana (goud op de 500 meter) en twee Zuid-Koreaanse wereldtoppers. Die gleden elkaar in de laatste ronde onderuit, maar de vraag was of ze Schulting nog in gevaar hadden gebracht.