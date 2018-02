Het debat sturen met idealisme

Lijsttrekker Ruud van der Velden rolde pas een jaar of tien geleden de politiek in. Uit onvrede over het gebrek aan belangstelling voor natuur en milieu in de Rotterdamse politiek werd hij lid van de Partij voor de Dieren. De afgelopen vier jaar was hij burgerraadslid en dit jaar is hij lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met de ene zetel die hij heeft, wil hij vasthouden aan zijn idealen, en op die manier het debat sturen. Want wie daarop inlevert om een ander puntje binnen te halen verkoopt zijn ziel aan de duivel, vindt hij.

Hoe het stadsbestuur de afgelopen vier jaar gefunctioneerd heeft is daar wat hem betreft een voorbeeld van. Dat bestaat uit drie partijen, Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. „Die hielden elkaar gegijzeld. Ze houden alle drie vast aan hun eigen punten en stellen die niet bij, ook al bleek tijdens de rit dat het niet goed ging. Zoals toen bleek dat een op de vier kinderen opgroeit in armoede. Velen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Dat is erg. Dat moet je niet willen. Ik hoop dat het de komende periode beter gaat.”

Parken

Het eerste dat wat hem betreft moet veranderen is dat er in bestaande parken gebouwd kan worden. „Museum Boijmans van Beuningen bouwt het Collectiegebouw voor de opslag van kunst in het Museumpark. Dat hadden ze nooit moeten toestaan.” Voor 25 huizen bij Feyenoord City, het complex rondom het nieuwe voetbalstadion in IJsselmonde dat langs de nieuwe Maas gebouwd wordt, is ruimte gereserveerd in park de Twee Heuvels. „Moeten ze ook niet doen”, zegt Van der Velden. „De mensen die daar wonen willen dat helemaal niet. Dat gaat ten koste van het groen waarin zij hun honden uitlaten. De wethouder die gaat over het beheer van de buitenruimte in de stad, Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam, zegt dan dat het park er nu niet uit ziet. Maar daar ben ik het ook niet mee eens. Je moet er wat doen aan de waterhuishouding. Voor de rest is er niks aan de hand.”

Proefdieren

Onderhandelen over een standpunt zit er niet in bij Van der Velden. Wat dat betreft is hij een hardliner. „Ik ga niet inleveren op mijn idealen.” Ook niet als hij dan alleen een punt inlevert dat toch niet haalbaar blijkt te zijn, zoals het proefdiervrij maken van de stad? „Geen denken aan”, zegt hij. „En sowieso is niets onhaalbaar. Het Erasmus Medisch Centrum doet duizenden dierproeven per jaar, zelfs met apen! Die zitten allemaal in kooien achter het ziekenhuis in de stad. Dat weet bijna niemand. Als Volkswagen zoiets doet om uitlaatgassen te testen is de wereld te klein. Dan moeten ze daar meteen mee stoppen. Maar wat zij doen kan dan ineens wel? De directeur van het proefdiercentrum van het Erasmus MC hebben we benaderd. Maar die wil niet met ons praten. Maar ik ga toch proberen dat af te dwingen in de volgende periode. Dan gaan we daar zeker een politiek punt van maken.”

Een derde thema waarvoor Van der Velden strijdt is het klimaatneutraal maken van Rotterdam in 2030. Dat betekent dat de stad per saldo veel minder CO2 en stikstof moet uitstoten dan ze nu doet. „Het huidige stadsbestuur doet daar bijna niks aan.” Van der Velden zegt dat hij wethouder Pex Langenberg (D66) van duurzaamheid wel eens gevraagd heeft of hij de industrie een lagere uitstoot van CO2 wil opleggen. „Maar daar wilde hij niet met ze over in gesprek, omdat dit volgens hem een rijksaangelegenheid is.”

Ook op andere punten heeft de D66-wethouder kansen voor een klimaatneutraal energiebeleid van Rotterdam laten liggen, zegt hij. „Je kan je voorstellen dat de gemeente op al haar kantoren en vastgoed zonnecellen installeert voor eigen gebruik. De energie die over is kan ze delen met omwonenden. In de toekomst moeten we daar meer aan doen. Hoewel dat moeilijk is en ambitieus, moet je wel een doel hebben dat je nastreeft.”