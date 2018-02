‘Graag een combinatie van Cohen en Van der Laan’

„Een empathisch mens”; „iemand die boven de politiek staat”; „een combinatie van Job Cohen en Eberhard van der Laan”; „een burgemeester die opkomt voor zijn burgers, de stad en haar flora en fauna. Juist dat laatste, want dat verdwijnt met rap tempo uit de stad en met hen bewoners die weg kunnen komen”. Op de site mijnnieuweburgemeester.amsterdam, vorige week gelanceerd door de gemeente, kunnen Amsterdammers aangeven wat ze willen van de nieuwe burgemeester. En wat niet: „Geen politiek correcte keuze”; „geen crowdpleaser”; „niet iemand die met alle winden meewaait”.

Gaat de gemeente ook echt rekening houden met alle reacties op de site? Ja, zegt raadsvoorlichter Eelco Corveleijn. „We gooien alles op een hoop, filteren de gemene delers eruit en nemen die mee in de profielschets.” Corveleijn hoopt vooral dat er „nieuwe dingen” uit de peiling naar voren zullen komen – zaken waar in de gemeenteraad nog niet aan was gedacht. Eigenlijk is het zoeken naar een nieuwe burgemeester natuurlijk aan de nieuwe, nog te kiezen gemeenteraad. „Maar als we voor de zomer een burgemeester willen hebben, kunnen we beter nu vast beginnen met peilen.”

‘Glad ijs’

Opvallend is dat op de site vaak om een vrouwelijke burgemeester wordt gevraagd. „Het zou kunnen dat de voorkeur voor een vrouw daadwerkelijk in de profielschets wordt opgenomen”, zegt Corveleijn, die het eigenlijk nog „glad ijs” vindt om hierover harde uitspraken te doen.

Overigens werd in de profielschets voor de opvolger van zowel Schelto Patijn als Job Cohen ook al nadrukkelijk over een vrouw gesproken.

Volgens Corveleijn is de peiling geen reactie op de petitie om Amsterdammers via stemming een burgemeester te laten kiezen – die inmiddels ruim 1.200 keer is ondertekend en besproken zal worden in de gemeenteraad. „Dit project liep al veel langer.” Ook als zo’n stemming er daadwerkelijk komt, is de mening van de Amsterdammers waardevol: „Die input kunnen we altijd gebruiken.”