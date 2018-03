‘Gepantserde bulldozer’ Selmayr maakt promotie

De Duitser Martin Selmayr is woensdag benoemd tot hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie. Hij vervangt de Nederlander Alexander Italianer, die op 1 maart vertrekt als secretaris-generaal.

Selmayr, tot nu toe kabinetschef van Commissievoorzitter Juncker, wordt bewonderd om zijn kennis – hij kan het EU-verdrag spellen – maar gevreesd om zijn botte managementstijl. Nieuwssite Politico typeerde hem onlangs als „een gepantserde bulldozer” die geregeld overhoop ligt met lidstaten als deze in zijn ogen te veel focussen op nationale belangen.

Het vertrek van Italianer komt als verrassing. De Nederlander gaat met pensioen, zo laat hij weten. Eigenlijk wilde hij dat al eerder, maar toen Juncker hem in 2015 vroeg om secretaris-generaal te worden ging hij uit „trouw aan de instelling” akkoord. Hij maakte toen wel met Juncker de geheime afspraak dat hij op 1 maart 2018 alsnog zou vertrekken. „Zelfs mijn kinderen wisten dit niet.”

Ook Juncker vertelde niemand over de afspraak, omdat dit volgens hem de effectiviteit van Italianer zou hebben ondermijnd. „Ik ben de enige binnen de Commissie die een geheim kan bewaren”, aldus de voorzitter. Juncker noemde het vertrek van de bijna 62-jarige Italianer, die hij al 25 jaar kent, „een emotioneel moment”.

Selmayrs promotie is minder verrassend. Al langer gingen er geruchten dat de kabinetschef vaste voet probeerde te krijgen in het EU-bestuur. De termijn van de huidige Commissie loopt tot eind 2019 en in principe is het zo dat kabinetsleden samen met de eurocommissarissen die ze dienen hun koffers pakken.

Volgens Juncker staat de ervaren Selmayr garant voor continuïteit tijdens de laatste 20 maanden van deze Commissie. Tegelijk roept de keuze vragen op. Behalve Selmayrs roemruchte reputatie – hij wordt vaak ,,de echte voorzitter” van de Commissie genoemd – gaat er nu opnieuw een topbaan naar een Duitser. Het Europese noodfonds ESM wordt door een Duitser geleid (Klaus Regling), evenals de Europese Investeringsbank EIB (Werner Hoyer) en mogelijk wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Centrale Bank óók een Duitser.

Juncker reageerde woensdag gepikeerd. „Ik ben het een beetje zat dat we het altijd over nationaliteiten hebben”, zei hij. „Ik heb in al die jaren nog nooit gemerkt dat Selmayr Duitse argumenten harder bepleit dan Cypriotische of Griekse.” Hij wees erop dat zijn nieuwe kabinetschef Clara Martinez Alberola uit Spanje komt.