Geniet toch van de rust van het wachten op het pontje

De informatie van prof. ir. Tjeerd Dijkstra in de Amsterdambijlage van 17 februari was duidelijk en verhelderend. Vooral wat betreft hoogten van de bruggen en het te verwachten open staan van de klapbrug.

Stemmingmakerij lees ik echter in het zinsdeel „in een prachtig uitzicht in plaats van een bedompte en onveilige tunnel”. Twee tunnels niet ver van Amsterdam zijn in mijn beleving nooit bedompt en onveilig geweest. De veiligheid van bijvoorbeeld de Rotterdamse Maastunnel gaat over de toestand van het beton in auto- en voetgangers-/fietstunnels en die worden nu aangepakt. De Sint-Annatunnel onder de Schelde in Antwerpen, 31,57 meter onder de grond, functioneert al sinds de oplevering in 1933 zonder bedompt en onveilig te zijn.

Er is veel misinformatie over dit soort onderwerpen en het stelt me teleur dat de geachte heer Dijkstra als eerste argument noemt; „…de brug hoeft niet meer open voor zeecruiseschepen, want die meren straks af in het Westelijk Havengebied…”. Als hij in zijn fotomontage 50 meter had uitgezoomd, zoals te zien hierboven, had hij gezien dat de huidige Passagiersterminal bij deze brug helemaal geen rol speelt. Ik verwacht meer nauwkeurigheid van iemand met zijn statuur.

In deze tijden van haast en stress ervaar ik de momentjes van wachten voor, én de oversteek óp de pont over het IJ als een geschenk van rust. Daar geniet ik van het prachtige uitzicht, de passage van andere schepen, het heel even vrij zijn ‘van’, en het kost niks! Al die voorstanders van die bruggen; provinciale nieuwkomers, stresskippen, fans van power-yoga (hoe verzin je het), hypotheekslaafjes en thrill-verslaafden: ik vrees hun toekomst wanneer de kinderen 12 jaar zijn en de relatie met de partner ook niet meer je van het is en als op het werk ineens die jongere is die het sneller en goedkoper kan dan jij...

Neem de pont, en begrijp eindelijk hoe mooi dat is.