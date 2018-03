Gemeente besluit op veler verzoek: Stadionplein wordt Johan Cruijffplein

Het Amsterdamse Stadionplein gaat Johan Cruijffplein heten. Het Amsterdamse college meldt woensdag dat het plein wordt hernoemd naar de oud-voetballer, die onder meer met Ajax in 1972 de Wereldbeker won in het naastgelegen Olympisch Stadion. De nieuwe naam gaat in zodra de nieuwe straatnaamborden worden onthuld. Wanneer dit gebeurt, is niet bekendgemaakt.

Cruijff overleed op 24 maart 2016 aan de gevolgen van longkanker. Na zijn overlijden meldden zich volgens de gemeente veel mensen met het verzoek in de stad een passend eerbetoon aan de beste Nederlandse voetballer ooit neer te zetten.

De keuze viel volgens de gemeente op het Stadionplein omdat de buurt een bijzondere binding had met Cruijff. Zo bezocht de oud-voetballer het Olympisch Stadion geregeld voor wedstrijden. Ook liggen het hoofdkantoor van het Cruyff Institute en de Johan Cruyff Foundation niet ver van het plein.

Al sinds 2016 wordt erover gesproken de Amsterdam Arena te vernoemen naar Johan Cruijff. Hoewel vorig jaar door druk van toenmalig burgemeester Van der Laan werd afgesproken dat de naamswijziging er definitief komt, laat die nog op zich wachten. Doordat Ajax, de gemeente en de stadiondirectie het niet eens kunnen worden over financiële details rond de naamsverandering, staat Cruijffs naam nog niet op het stadion. In een column voor De Telegraaf zei zoon Jordi eind vorig jaar dat hij het „met de dag pijnlijker” vond worden dat de drie partijen er niet uitkomen.

Het Catalaanse Vallfogona de Riucorb was in 2016 de eerste gemeente die een straatnaambordje met de naam Cruijff onthulde. (NRC)