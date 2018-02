FNV daagt PostNL voor de rechter om onderbetaling sorteerders

Vakbond FNV daagt PostNL en uitzendbureau In Person voor de rechter wegens onderbetaling van pakketsorteerders in Goes, Amersfoort en Waddinxveen. Dat schrijft de vakbond donderdag in een persbericht.

Omdat de pakketsorteerders via uitzendbureau In Person werken, kunnen zij geen aanspraak maken op de cao van het postbedrijf. Daardoor lopen de overwegend Poolse sorteerders salaris en toeslagen mis. Per uitzendkracht komt dat neer op gemiddeld 200 euro.

FNV eist daarom in een dagvaarding 5 miljoen euro van de bedrijven voor het te weinig uitbetaalde salaris over de afgelopen vijf jaar. Ook wil de vakbond dat de werknemers per direct conform de cao van PostNL worden uitbetaald.

‘Schijnconstructie’

De salarisverhoging werd eerder door de sorteerders van het depot Waddinxveen aangekaart maar PostNL gaf geen gehoor aan de eis. De vakbond ziet zich genoodzaakt naar de rechter te stappen omdat er volgens hen sprake is van een “schijnconstructie”. FNV schrijft dat sorteerders “jarenlang werden afgescheept met een veel te laag loon.” De vakbond schat dat in totaal zo’n 2.000 à 3.000 sorteerders hiervan de dupe zijn geworden.

Vorig jaar deed de Inspectie SZW onderzoek naar de uitbetaling van pakketsorteerders. De inspectie kwam toen tot de conclusie dat de uitzendkrachten bij de drie depots de functie vervullen van sorteermedewerker maar niet als zodanig worden beloond.

‘Wetsovertreding’

Volgens de vakbond overtreedt zowel het uitzendbureau als de postgigant de wet door uitzendkrachten niet hetzelfde loon te betalen als vaste medewerkers van PostNL. FNV verwijt het bedrijf dat, ondanks dat het verantwoordelijk is voor de afhandeling van zeventig procent van de Nederlandse webaankopen, er nauwelijks vaste krachten in de depots werken.

Tegenover NRC kon PostNL donderdag geen reactie geven, maar tegenover ANP verklaart het bedrijf “meerdere pogingen te hebben gedaan om de discussie op argumenten te voeren.” In oktober vorig jaar staakten veertig pakketsorteerders in Kolham omdat ze meer baanzekerheid wilden.