Jan Blokhuijsen heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking die hij in Gangneung maakte over de Koreaanse traditie hondenvlees te eten. „Behandel honden alstublieft beter in dit land”, zei hij tegen The Korea Times. Een dag later bood hij zijn excuses aan. „Mensen die mij kennen weten dat ik erg begaan met het welzijn van dieren. Ik had deze opmerking echter niet op dit moment en op deze plaats moeten maken.” (ANP)