‘Laserman’ veroordeeld tot levenslang

De Zweedse moordenaar en bankrover John Ausonius, beter bekend als ‘Laserman’, is door een Duitse rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een Joodse restaurantmedewerkster in Frankfurt in 1992. Ausonius, die uitgesproken racistische denkbeelden had, pleegde de moord nadat hij gevlucht was uit Zweden waar hij nog 11 mensen met migrantenachtergrond had neergeschoten, waarvan een overleed. Hij werd uitgeleverd aan Duitsland. Zijn bijnaam kreeg hij omdat hij gebruikmaakte van een laservizier. (NRC)