Donald Trump overweegt leraren te gaan bewapenen

De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat het bewapenen van leraren bloedbaden kan voorkomen. Tijdens een bijeenkomst met leraren, leerlingen en ouders van door schietpartijen getroffen scholen, zei hij:

“Als je een leraar hebt die weet hoe je met vuurwapens om moet gaan, dan zou dat een een aanval heel snel kunnen beëindigen.”

Volgens Trump duurt een schietpartij op een school gemiddeld drie minuten en heeft de politie gemiddeld vijf tot acht minuten nodig om ter plekke te komen. Daarom zouden gewapende leraren een aanval veel sneller in de kiem kunnen smoren.

Op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland schoot een oud-leerling vorige week zeventien mensen dood. Leerlingen en leraren die de schietpartij overleefden waren te gast op het Witte Huis, samen met families die betrokken waren bij eerdere schietpartijen zoals in Columbine.

Omstreden plan

Op de bijeenkomst zei de president zich te realiseren dat het plan om leraren te gaan bewapenen erg omstreden zal zijn:

“We gaan er heel goed naar kijken. Veel mensen zullen er tegen zijn, maar ik denk dat veel mensen het ook een goed idee zullen vinden.”

Volgens persbureau Reuters bleek die verdeeldheid ook onder de aanwezigen bij de bijeenkomst. Een aantal van hen steunden het plan en anderen waren tegen. Wapenlobbygroep NRA had het plan jaren geleden al eens geopperd is voorstander van het bewapenen van leraren en andere schoolmedewerkers.

Spiekbriefje met gepaste opmerkingen

Scholieren zetten Trump sinds de schietpartij in Parkland vorige week massaal onder druk om het bezit van wapens aan te pakken. Hij zei daarnaar te luisteren en beloofde dat de regering beter het verleden en de geestelijke gezondheid gaat controleren van mensen die een wapen aanschaffen.

Fotografen legden vast dat Trump tijdens de bijeenkomst een handgeschreven spiekbriefje bij zich had waarop vragen en opmerkingen stonden als ““Wat is het belangrijkste dat ik volgens jou moet weten over jouw ervaring?” en “Ik hoor je”.

President Trump's note card for the White House listening session after the mass shooting in Parkland, Florida: "I hear you" https://t.co/zvXEcQSX2e pic.twitter.com/qp35pxPO2e — CNN (@CNN) 22 februari 2018

Voorafgaand aan de bijeenkomst waren scholieren overal in de VS uit protest tegen wapengeweld de straat op gegaan waaronder honderden in Washington die een mars hielden bij het Witte Huis.