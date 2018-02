Delegatie Noord-Koreaanse topfunctionarissen naar afsluiting Spelen

Bij de sluitingsceremonie van de Winterspelen in Pyeongchang is een achtkoppige delegatie van hooggeplaatste Noord-Koreaanse overheidsfunctionarissen aanwezig. Dat schrijft dagblad The Korea Times donderdag.

De delegatie wordt geleid door Kim Yong-chol, hoofd van de Noord-Koreaanse inlichtingendienst. Ook kolonel Ri Son-gwon, die de Commissie voor Vreedzame Hereniging leidt, is een van de aanwezige diplomaten. Hij staat aan het hoofd van het Noord-Koreaanse orgaan dat gaat over de relaties met het zuiden. Hij is een ervaren onderhandelaar en was onder andere aanwezig bij het topoverleg over de Noord-Koreaanse deelname aan de Spelen in januari.

Ivanka Trump

Doel van het bezoek is het verbeteren van de diplomatieke relatie tussen de twee Korea’s. Daarover vond al eerder topoverleg plaats waaruit onder meer de beslissing volgde om tijdens de openingsceremonie de gezamenlijke “Koreaanse verenigingsvlag” te gebruiken. Ook nam dit jaar voor het eerst een gezamenlijk team deel aan de Spelen.

Naast de Noord-Koreaanse vertegenwoordigers is ook Ivanka Trump, op verzoek van haar vader president Trump, zondag bij de ceremonie aanwezig. Het is onduidelijk of er een ontmoeting gepland staat tussen de Noord-Koreaanse delegatie en Ivanka Trump, die als adviseur van het Witte Huis werkt. In die hoedanigheid ontmoet ze vrijdag in ieder geval de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Ontmoeting Pence afgeblazen

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence zou aanvankelijk wel rond de tafel zitten met Noord-Korea, zo maakte het Witte Huis woensdag bekend. De ontmoeting tussen Pence en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse president, en de hoge vertegenwoordiger Kim Yong-nam stond voor 10 februari gepland maar werd twee uur van tevoren afgeblazen. Volgens de stafchef van Pence waren de Noord-Koreanen afgehaakt omdat Pence in aanloop naar de ontmoeting kritiek had geuit op de mensenrechtenschendingen en het nucleaire programma van Pyongyang.