De olympische succesnummers van Ireen Wüst

Ireen Wüst (31) nam in Pyeongchang afscheid van het olympische schaatsen. Met de Nederlandse ploeg won ze met haar laatste race zilver op de achtervolging, achter Japan. Haar indrukwekkende olympische carrière begon met goud op de 3 kilometer op de Winterspelen van Turijn, in 2006. In totaal haalde Wüst op de Spelen van Turijn, Vancouver (2010), Sotsji (2014) en Pyeongchang (2018) elf medailles: vijf gouden, vijf zilveren en één bronzen plak. Ze is daarmee met afstand de meest succesvolle olympische sporter van Nederland.