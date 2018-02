Dag 14 Winterspelen: Suzanne Schulting wint goud op 1.000 meter

Suzanne Schulting wint als eerste Nederlandse vrouw ooit goud op het shorttrack. In opnieuw een bijzonder knappe race slaagt de Groningse erin al haar tegenstanders achter zich te houden. Net als in de halve finale nam de 20-jarige Schulting na de start meteen de koppositie op zich. Heel even moest ze die afstaan aan Kim Boutin, maar met nog vier rondes te gaan stak Schulting de Canadese binnendoor weer voorbij, waarna niemand meer in de buurt kwam.

Op Wu Dajing staat vandaag geen maat: nadat hij in de kwartfinale van de 500 meter al een nieuw wereldrecord reed, doet hij dat in de finale opnieuw. In een tijd van 39,59 seconden is Wu de onbetwiste olympisch kampioen op de kortste shorttrackafstand.

Na een bijzonder matige start is Daan Breeuwsma eigenlijk al bij voorbaat kansloos. Hij weet in de laatste ronde nog een tegenstander te passeren, maar moet genoegen nemen met een vierde plaats in de rit en een plek in de B-finale.

Terwijl het wachten is op de halve finale van de 500 meter even beeld van een paar minuten geleden: de huldiging van de achtervolgingsvrouwen die woensdag de zilveren medaille wonnen. Voor Ireen Wüst (rechts) is het de laatste medaille in een lange loopbaan.

Voor Dylan Hoogerwerf zit de 500 meter erop. Hij eindigde als derde, wat niet voldoende is voor een plek in de halve finale. Niemand komt echter in de buurt van de tijd die Wu Dajing in de tweede rit neerzette: met 39.800 seconden reed hij een nieuw wereldrecord.

Daan Breeuwsma is door naar de halve finales van de 500 meter. In een rommelige rit, die na een vroege valpartij herstart moest worden, grijpt de Nederlander pas in de laatste ronde zijn kans als twee rivalen elkaar verdringen. Breeuwsma eindigt als tweede in de rit, na Lim Hyojun uit Zuid-Korea.

Over een paar minuten begint op het ijs van de Gangneung-schaatshal de laatste dag van het olympische shorttracktoernooi. In twee uur tijd valt de beslissing in drie schaatsnummers, de 500 meter voor mannen, de 1.000 meter voor vrouwen en de 5.000 meter aflossing voor mannen. In totaal komen vandaag vijf Nederlandse deelnemers in actie.

“Het is me inmiddels duidelijk dat veel mensen in Korea zich door deze opmerking beledigd voelen. Het is nooit mijn bedoeling geweest de Koreaanse bevolking of de Koreaanse cultuur met mijn opmerking te beledigen.”

“Ik heb gisteravond na de persconferentie van de Team Pursuit een opmerking in het Engels gemaakt over de behandeling van honden in Korea. Mensen die mij kennen weten dat ik erg begaan met het welzijn van dieren. Ik had deze opmerking echter niet op dit moment en op deze plaats moeten maken.”

Al sinds ijshockey voor vrouwen in 1998 olympisch werd, is het onderdeel een een-tweetje tussen de Verenigde Staten en Canada. Alleen in 2006, toen Canada tegen Zweden speelde, troffen beide teams elkaar niet in de finale. En afgezien van dat eerste toernooi was het telkens de Canadese ploeg die met de titel aan de haal ging.

Voorafgaand was vooral rekening gehouden met twee andere skiërs, de Oostenrijker Marcel Hirscher en Henrik Kristoffersen uit Noorwegen. Hirscher, die eerder deze Spelen al goud won op de reuzenslalom en de combinatie, miste in zijn eerste afdaling echter een poortje. Kristoffersen overkwam hetzelfde toen hij in de tweede afdaling de controle over zijn ski’s verloor.

Nadat de ene favoriet op de slalom in de eerste run al de fout in was gegaan, ging het voor de andere kanshebber mis bij de tweede poging. Het goud kwam daardoor verrassend terecht bij de Zweed André Myhrer, die in de eerste ronde als tweede eindigde. Met zijn 35 jaar is hij de op één na oudste olympisch kampioen ooit bij het alpineskiën.

Hondenvlees-opmerking Blokhuijsen valt verkeerd

Voor Jan Blokhuijsen bleef de ophef niet beperkt tot het werpen van medailletegels. De langeafstandsschaatser deed woensdag na zijn derde plek op de achtervolging tegenover journalisten uitspraken over het Zuid-Koreaanse gebruik om hondenvlees te eten. Het kwam hem op felle kritiek te staan van fans uit het gastland, die zijn opmerkingen racistisch en stigmatiserend noemden.

“Het IOC zou hem moeten straffen voor zulke racistische uitspraken”, laat een Zuid-Koreaanse toeschouwer tegenover The Korea Times weten. Een ander zegt:

“De Koreaanse regering zou een officiële klacht moeten indienen. De meeste jonge mensen hier eten niet eens hondenvlees. En wie het wel eet, doet het omdat ze ooit honden aten toen ze heel arm waren en het daarna een gebruik is geworden.”

Blokhuijsen heeft inmiddels via Twitter laten weten dat hij met zijn opmerking – “Please don’t eat dog meat” – nooit het Zuid-Koreaanse volk heeft willen beledigen. “Ik geef om dierenwelzijn in het algemeen en hoop dat we dit een betere plek kunnen maken voor iedereen”, aldus de schaatser.

