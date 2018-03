Politie heeft vorig jaar minder hennepkwekerijen ontmanteld

De politie heeft vorig jaar 4.670 hennepkwekerijen ontmanteld. Dat zijn er 868 minder dan een jaar geleden, een daling van ruim 15 procent. De politie noemt dat „best een grote terugloop”. Gemiddeld zijn het bijna dertien plantages per dag, terwijl het in 2016 ging om elke dag ruim vijftien kwekerijen. De daling kan komen doordat de politie andere prioriteiten stelt. Misschien worden de beschikbare mensen ingezet om andere vormen van misdaad te bestrijden, zegt ‘hennepcoördinator’ John Jespers op de website van de politie. Het is volgens Jespers niet zo dat het aantal hennepkwekerijen daalt. „De netbeheerders hebben onlangs geschat dat er ongeveer 30.000 hennepkwekerijen zijn. Dat aantal is stabiel.” Het is ook niet zo dat criminelen beter zijn geworden in het verbergen van plantages. (ANP)