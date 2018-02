‘Campagnemedewerkers Trump wasten 30 miljoen dollar wit’

Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft meer dan 30 miljoen dollar (ruim 24 miljoen euro) witgewassen. Daarbij kreeg hij hulp van zijn zakenpartner Rick Gates, die ook bij de presidentscampagne betrokken was. Dat heeft speciaal aanklager Robert Mueller donderdag gesteld bij het indienen van een nieuwe aanklacht, meldt persbureau Reuters.

De aanklacht, ingediend in de staat Virginia, draait om vermeende belastingfraude en bankfraude. In zestien gevallen zou zijn gefraudeerd op het gebied van belastingteruggave. Manafort en Gates zouden tussen 2010 en 2014 hebben gesjoemeld met belastingaangiftes. In zeven gevallen zouden zij buitenlandse rekeningen niet hebben gemeld.

Manafort reageerde via zijn woordvoerder op de aanklacht.

De beschuldigingen zoals uiteengezet in de nieuwe aanklacht zijn onjuist en hij vertrouwt erop dat hij zal worden vrijgesproken.

Russische inmenging

Afgelopen oktober werden ook al aanklachten ingediend tegen Manafort en Gates. De twee ontkenden toen schuldig te zijn. Begin december kwam Manafort vrij, nadat hij een borg van 11 miljoen dollar (bijna 9 miljoen euro) had betaald.

De aanklachten zijn onderdeel van het grote onderzoek van voormalig FBI-directeur Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en een eventuele link met de Trumpcampagne.

Medewerking

Eerder dit jaar diende Manafort een klacht in tegen speciaal aanklager Robert Mueller, dat de aanklachten die deze indient niet direct te maken hebben met de Trump-campagne en daarom niet tot het takenpakket van Mueller behoren.

Volgens Michael Zeldin, voormalig assistent van Mueller, zou de dreiging van de nieuwe aanklacht Manafort echter wel kunnen dwingen om een deal te sluiten en mee te werken aan het onderzoek naar de Russische inmenging.