Brieven over de Javabrug

Brug moet straks wel elk half uur open

Laat ik voorop stellen dat de voorgestelde brug door prof. ir. Tjeerd Dijkstra in zijn bijdrage in de krant van 17 februari (‘De Javabrug wordt geen zebrapad maar een fly-over’) de enige juiste optie is voor een brug over het IJ. De aansluiting met de Jan Schaeferbrug is gunstig voor het stijgingspercentage voor de fietsers. Hiermee is een minimale doorvaarthoogte van 11,35 meter eenvoudig bereikt, een noodzakelijkheid die voor iedereen buiten kijf staat.

Daarnaast kan er geen brug ontwikkeld worden zonder klep – anders zou immers alle plezierjachten, zee- en zeilvaart én uitzonderlijke vrachtvaart de nek worden omgedraaid.

Dat neemt niet weg dat een aantal problemen met deze brug niet wordt benoemd. In zijn stuk wordt ook alleen gediscussieerd over wélke brug moet worden gebouwd, en het alternatief (een tunnel) wordt gebagatelliseerd. Twee derde van zijn artikel wordt besteed om aan te geven dat dit ontwerp voldoet aan een aantal eisen: de hoogte van de brug, het hellingspercentage en de klep die niet vaak open hoeft.

Allereerst is een klep wel degelijk een probleem. Om enige aansluiting voor het verkeer via het water te geven richting de Schellingwouderbrug, dient er elk half uur een opening te zijn buiten de spits. Daar zitten vervolgens echter ook nog de Oranjesluizen tussen. Hier is de doorstroming meestal goed, maar het is eenvoudig voor te stellen dat door de omstandigheden en afstand de volgende brugopening (of een daaropvolgende) niet te halen is. Daarnaast haalt een modern plezierjacht van 7 meter – slechts een halve meter langer dan de valk bij de zeilschool – al snel de hoogte van 11 meter. Schepen met een te hoge mast zijn dus geen hoge uitzondering, zoals Dijkstra in zijn artikel stelt. Om te denken dat er weinig scheepvaart is met hoge masten, is dus onterecht. De zeilende passagiersvaart bezoekt Amsterdam veelvuldig, de Sixhaven is recht voor het CS te vinden en het IJ is een belangrijke route voor Noord-Holland en de zeilvaart richting IJmuiden.

Hoe vinden fietsers een open klep elk half uur? Is de pont dan het juiste alternatief? En hoe zien de impressies eruit als er grote wachtruimtes voor schepen in de tekeningen worden meegenomen, zoals de lange betonnen kades die bij de Schellingwouderbrug te vinden zijn?

Iedereen prefereert een fly-over met uitzicht boven een onveilige tunnel, maar dat is een onterechte presentatie en niet de juiste vraag. De vraag zou moeten zijn: hebben we op die plaats uitzicht over de stad nodig? Is een vrij uitzicht over het IJ en Amsterdam niet minstens zo waardevol (iets wat een nieuwe brug immers wegneemt)? En is het nieuw te realiseren park op het Java-eiland niet voldoende voor een goed uitzicht van Amsterdam?

En een tunnel hoeft niet onveilig te zijn. Schuif de geplande onderhouds- en bedieningskosten van een bewegende brug door naar permanente beveiliging en toezicht en zorg voor passende verlichting, sfeer en zelfs winkels en horeca. De fietstunnel bij Amsterdam Centraal laat prima zien dat Amsterdam in staat is prachtige tunnels te ontwerpen. In elk geval dient een mooie en veilige tunnel in de discussie te worden opgenomen, zoals nu ook elke brug op voorhand als bijzonder rooskleurig mag worden afgeschilderd.



schipper binnenvaart, zeiler en fietser