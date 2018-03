In NRC lezen we over toeristen die op reis gaan om specifieke gebouwen te bekijken (Het reisdoel: een gebouw, 17/2). Wij gaan nog een stapje verder. Al meer dan twintig jaar volgen wij de ontwikkeling van een hele stad.

We gaan elk najaar een week naar Luxemburg-Stad om de vorderingen te zien. Luxemburg leent zich daar bij uitstek voor omdat de stad met buitenwijken relatief kleinschalig is, het is beloopbaar. Hier komt alles bij elkaar: markante nieuwbouw, fraaie stedenbouw, een vernuftige infrastructuur. De aanwezigheid van Europese instituten staat garant voor een constante stroom nieuwe bouwwerken, vaak een lust voor het oog. Kirchberg – de Europese wijk – hebben wij gestaag zien groeien. Namen van bekende architecten buitelen hier over elkaar heen. De bouwactiviteit in de hele stad is enorm, jaar in jaar uit, crisis of niet. Dat maakt het interessant de bouwputten jaar op jaar te bezoeken, te vergelijken en in foto’s vast te leggen.

Komend najaar zien wij uit naar de opening van het eerste deel van de elektrische trambaan met een spectaculair overstapstation dat het hooggelegen Kirchberg met de benedenstad gaat verbinden. Een infrastructureel hoogstandje waarbij de wagons vernuftig waterpas gehouden de helling af zullen dalen.

Voor dergelijke projecten gaan we, ieder jaar weer.