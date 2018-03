Architectuur in België

Passieve blokkendozen

Ik woon nu dertig jaar in België en mij is nooit opgevallen dat de architectuur hier de laatste tijd opeens zo veel beter is dan in Nederland.

Jammer dat Marjolein van Eig haar betoog (Leer van de Belgen: investeer in jong architectuurtalent, 19/2) niet heeft geïllustreerd met een paar overtuigende voorbeelden. Ik hoop in ieder geval niet dat ze met die geweldige architectuur de passieve blokkendozen bedoelt die Vlaamse verkavelingen ontsieren.