‘Bij het opstijgen heb je dat brullende geluid’

‘Al zolang ik me kan herinneren, wil ik piloot worden. Als je de gashendels naar voren schuift, gebeurt er iets in het vliegtuig. Je trekt de stuurknuppel naar je toe en zit in no time op een kilometer hoogte.

Roderick Wijt: “Ik loop rond met een beest van een camera, op zoek naar avontuur.”. Khalid Amakran Naam: Roderick Wijt (15), Lelystad Zit in: 3 vmbo-kl Woont met: moeder, tweelingzus Vader: makelaar Moeder: polikliniek-assistent

„Ik ga ongeveer een keer per maand naar Schiphol. Vaak sta ik bij het opstijgen. Daar heb je dat mooie brullende geluid, die druk in je buik. En het ziet er spectaculair uit als zo’n grote machine met enorme motoren zichzelf de lucht in blaast. Ik ben ook een keer naar London Heathrow geweest. Op Schiphol zie je een keer per kwartier een heavy, in Londen hoef je maar vijf minuten te wachten of er zijn al twee 747’s en een A380 langsgekomen.

„De eerste keer dat ik zelf vloog was in een sportvliegtuigje vanaf Lelystad. Ik had een gehandicapt vriendje met wie ik elke dag speelde. Een stichting had gezorgd dat hij een vlucht mocht maken. Hij mocht iemand meenemen en koos mij. Mijn eerste lijnvlucht was toen we met de auto naar Spanje gingen, de auto het begaf en we terug moesten met het vliegtuig. Toen is de passie voor het vliegen zelf begonnen.”

‘Het vliegtuigspotten noem ik nu zelf liever luchtvaartfotografie. In 2016 ben ik begonnen met fotograferen en binnen twee maanden was ik verslaafd. Nu doe ik ook landschap, en af te toe portretten. Ik heb een Sony A68 met een Tamron 150-600 mm ultra tele. Ik wilde heel graag deze zomer die lens, dus in oktober ben ik op zoek gegaan naar werk. Binnen twee weken had ik een baantje als fietskoerier. Toen heb ik vier maanden geen cent uitgegeven en op 13 januari in Amsterdam die lens gekocht.

Khalid Amakran - Jong - Roderick Khalid Amakran - Jong - Roderick Khalid Amakran

Beest van een camera

„Nu loop ik rond met een beest van een camera, op zoek naar avontuur. Pas was ik in Zandvoort op het circuit. Als je door de pitstraat loopt zie je al die mensen naar je camera kijken. Je krijgt vragen: hoe duur was-ie, wel een grote hè.

„In de Oostvaardersplassen kun je heel mooi natuur vastleggen. Een foto van mij die veel gezien is, is een boom die uit het water groeide. Er waren geen golven dus de boom reflecteerde mooi terug. Als je dan wat contrast toevoegt en je maakt het water wat lichter krijg je een heel mooi kleureffect.

„Mijn ouders zijn vierenhalf jaar geleden gescheiden. Dat heeft natuurlijk veel ruzie en rottigheid met zich meegebracht. Ik woon bij mijn moeder en ben vrij om naar mijn vader te gaan als ik wil. Hij woont naast school, ik ga vaak in de pauze even langs. Eerst zat ik in Almere op de mavo. Mijn cijfers waren niet goed genoeg maar ik wilde daar toch al weg. Het was daar veel vechten, ruzie, strijd met docenten. Ik was toe aan een rustige school, zonder gedoe. Vorig jaar ben ik naar een kleine vmbo-school in Lelystad gegaan. Daar hebben we gewoon respect voor elkaar.”

Dit zegt zijn vader „Roderick is behoorlijk zelfstandig en ondernemend. Hij deinst er niet voor terug om met een paar vrienden naar Duitsland of België te gaan om foto’s te maken. Dat doet hij op een goede manier; hij komt ook weer heel terug.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar pubers@nrc.nl.