‘Unilever kiest voor hoofdkantoor in Nederland’

De nieuwe hoofdvestiging van Unilever komt waarschijnlijk in Nederland en niet in het Verenigd Koninkrijk. Dat is althans waar de Britse overheid rekening mee houdt, meldt zakenkrant Financial Times op basis van anonieme Britse overheidsfunctionarissen. Unilever heeft nu hoofdvestigingen in Rotterdam en Londen, maar het bedrijf neigt over te stappen op een model met één hoofdkantoor. Daarover wil het was- en levensmiddelenconcern binnenkort een besluit nemen. Unilever laat weten dat dit voor eind maart gebeurt, maar wil desgevraagd verder niet op speculaties ingaan. De afgelopen maanden hebben Nederland en het Verenigd Koninkrijk druk gelobbyd om het hoofdkantoor van het bedrijf binnen de eigen landsgrenzen te krijgen. (ANP)