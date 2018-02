Belgische socialisten weer in opspraak na schandaal in Brussel

Weer een schandaal in België, weer met een organisatie verbonden aan een gemeente. En weer zijn er leden van de Parti Socialiste (PS) bij betrokken. Nadat eerder dit jaar in Brussel daklozenorganisatie Samusocial in opspraak was geraakt en een jaar geleden het Luikse overheidsbedrijf Publifin, is het nu de beurt aan het Brusselse informaticacentrum Gial. Ditmaal gaat het om miljoenen euro’s. Voor de socialisten komt het nieuwste schandaal op een bijzonder ongunstig moment.

De Brusselse ‘vereniging zonder winstoogmerk’ (vzw) Gial, sinds 1993 verantwoordelijk voor de IT-systemen van de stad Brussel, huurde van 2000 tot 2017 een consultant in met tarieven die opliepen tot duizend euro per dag. Aan de man werd in totaal drie miljoen euro uitbetaald, blijkt uit een door de nieuwe directie aangevraagde audit.

Het ging niet om zomaar een dure consultant: de adviseur was Michel Leroy, die bij Gial de functie van directeur ontwikkeling bekleedde. Ondanks zijn hoge positie werd hij nooit in dienst genomen. Voor zijn functie werd bovendien geen openbare aanbesteding uitgeschreven, wat wel had gemoeten. Zijn contract als ingehuurde zelfstandige werd telkens voor onbepaalde tijd verlengd.

‘Hallucinant dossier’

De overeenkomst met Leroy werd in december stopgezet, met een opzegtermijn van zes maanden. Daarmee is het probleem voor de regerende PS echter verre van opgelost. De Brusselse oppositie spreekt inmiddels van een „hallucinant” dossier, waar elke dag meer over aan het licht komt. Zo zou een directeur-generaal bij de stichting ontslagen zijn toen hij vragen stelde over het omstreden contract, stond een woordvoerder van de PS-burgemeester op de loonlijst van Gial terwijl hij voor zover bekend niet voor ze werkte, en keurden PS-wethouders de contracten – aangezien het om een aan de gemeente verbonden organisatie gaat – telkens goed.

In januari 2017 was het land al in rep en roer toen bleek dat lokale PS-politici bij het Luikse Publifin hoge vergoedingen opstreken zonder dat ze daarvoor iets hoefden te doen. Net toen het stof begon neer te dalen, kwam de partij in juni 2017 weer in opspraak toen bleek dat bij de Brusselse daklozenvereniging Samusocial onder meer de inmiddels opgestapte PS-burgemeester Yvan Mayeur werd betaald voor vergaderingen die nooit plaatsvonden. De Brusselse regering, waarvan de socialisten al tientallen jaren deel uitmaken, zou ook daarvan al lang hebben geweten.

PS-politici moeten ruim een ton terugbetalen Er was jarenlang een totaal gebrek aan transparantie en controle bij de Brusselse daklozenopvang Samusocial. Dat concludeerde een onderzoekscommissie woensdag in een vernietigend eindrapport. In juni 2017 bleek dat onder meer de Brusselse PS-burgemeester Yvan Mayeur en PS-politica Pascale Peraïta onterecht tienduizenden euro’s aan presentiegeld hadden geïnd bij Samusocial. Mayeur moest vanwege de affaire opstappen. Van de commissie moeten ze elk nu ruim 100.000 euro terugbetalen. Mayeur liet vorig jaar al weten dat hij niet van plan was de ontvangen gelden terug te storten.

Aan de schandpaal

De PS is al decennia aan de macht in Franstalig België en Brussel. Samusocial en Publifin vormden slechts de laatste episode in een reeks van onregelmatigheden bij de socialisten. Deze zomer, na het laatste schandaal, lieten coalitiepartijen de PS in drie regeringen vallen, werd de partij publiekelijk aan de schandpaal genageld en speculeerden Belgische kranten openlijk over de vraag of de oppermacht van de socialisten voorbij zou zijn.

De zaak was inmiddels weer geluwd. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, over acht maanden, komt deze nieuwste herinnering aan de problemen bij de partij dan ook ongelegen. Bart Dhondt, gemeenteraadslid voor Groen, spreekt in Belgische media van de „zoveelste aflevering in de serie van slecht bestuur en schandaal in Brussel”. Zijn partij wil een doorlichting van de hele stad Brussel en haar vzw’s. Volgens collega Zakia Khattabi staat „de geloofwaardigheid van het gewest en onze instellingen op het spel”. Gemeenteraadslid voor de Vlaams-nationalisten van de N-VA Johan Van den Driessche vindt dat Brussel „verandering verdient”.

De fiscus start een onderzoek naar Gial en de N-VA eist het ontslag van de verantwoordelijke PS-wethouder. Excuses blijven vooralsnog uit. Er was bij eerdere audits niets mis met het contract en de bedragen waren „marktconform”, aldus de PS-wethouders in een persbericht. Ze betreuren de „eenzijdige lezing” en „politieke instrumentalisering” van de audit. Maandag komt de Brusselse gemeenteraad bijeen over de kwestie.