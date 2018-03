ETA gaat laatste leden raadplegen over opheffing

De Baskische afscheidingsbeweging ETA overweegt zich helemaal op te heffen. De terreurgroep gaat haar laatste leden – in grote meerderheid gedetineerden – raadplegen of ze dit besluit steunen. Dit heeft ETA donderdag via een communiqué in de Baskische krant Gara bekendgemaakt. De groep, die in zes decennia 829 dodelijke slachtoffers maakte, pleegt al jaren geen aanslagen meer en perst ook niet meer af. Militair en juridisch is ze in de praktijk zo goed als verslagen. ETA en haar politieke handlangers strijden nog vooral voor het dichter bij Baskenland detineren van ETA-gevangenen, die nu nog verspreid door heel Spanje vastzitten. (NRC)