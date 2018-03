Het aandeel Fugro daalde donderdagochtend na de bekendmaking van de resultaten over 2017. De bodemonderzoeker leed 160 miljoen euro verlies. Een jaar eerder was dat ruim 300 miljoen. De omzet is met 13 procent gedaald naar 1,5 miljard euro. Fugro verwacht dat de omzet in het lopende boekjaar zal stabiliseren. (NRC)