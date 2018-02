Anti-migratiepartij lokt kiezers met buitenlanders

‘Italianen eerst’ staat op de posters waarmee Matteo Salvini van de Lega, een anti-immigratiepartij, aandacht vraagt voor zijn grote verkiezingsbijeenkomst, zaterdag in Milaan. Op de ene wordt hij vergezeld door een vrouw met een kind op de arm, op de andere staat een vader met zijn zoontje. Beide met de Dom van Milaan als decor. Alleen: deze mensen zijn geen Italianen. Vrouw met kind zijn Tsjechische modellen van het fotobureau Citalliance. Vader en zoon zijn vakantievierende Slowaken op vakantie, gefotografeerd door een Slowaakse fotograaf.

Een poster van Lega Nord.

Salvini zit in een wat ongemakkelijke rechtse alliantie met Forza Italia van Silvio Berlusconi. Hij loopt vaak rond met een shirt met de tekst ‘Stop de invasie’. Hij probeert stemmen te winnen met de stelling dat er te veel buitenlanders zijn in Italië. Ze pikken banen af, zegt Salvini, en het geld dat met hun opvang is gemoeid, gaat ten koste van voorzieningen voor Italianen.

Ironisch commentaar in Italiaanse media: Salvini heeft in ieder geval gelijk als hij zegt dat buitenlanders werk afnemen van Italianen.