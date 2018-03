Deradicaliseringsambtenaar voor vervalsen van facturen vervolgd

Het voormalig hoofd van het Amsterdamse programma tegen radicalisering en polarisatie, Saadia Ait-Taleb (34), wordt vervolgd voor het vervalsen van facturen. Dit maakte het Openbaar Ministerie (OM) deze donderdag bekend. Daarnaast gaat het OM de 36-jarige Said J. vervolgen. De hoofdverdachte zou J. opdrachten hebben gegund, terwijl ze met hem een privérelatie had. Haar leidinggevenden werden hiervan niet op de hoogte gesteld. Ook vermoedde de gemeente dat er te veel voor de opdrachten is betaald. Om deze redenen werd Ait-Taleb vorig jaar augustus ontslagen door de inmiddels overleden burgemeester Eberhard van der Laan. De ambtenaar vocht het ontslag aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk. De rechter kwalificeerde de handelwijze van Ait-Taleb als „plichtsverzuim”. (NRC)